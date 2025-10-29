Liguria, allerta gialla: veloce ondata di maltempo tra la notte e giovedì
di Redazione
GENOVA - Arpal ha diramano un’allerta gialla per temporali e piogge diffuse sulla maggior parte del territorio regionale a partire dalle 22 di oggi, mercoledì 29 ottobre.
Sul Ponente (zona A) l’allerta terminerà alle 10 di domani, giovedì 30 ottobre.
Sul Centro (zona B) e sui versanti padani di levante (zona E) l’allerta terminerà alle 13 di domani.
Sul Levante (zona C) terminerà alle 15 di domani.
La Sala Operativa Regionale resterà aperta per tutta la durata dell’allerta. In caso di eventi intensi, durante l’allerta sarà pubblicato il monitoraggio sul sito https://allertaliguria.regione.liguria.it/.
