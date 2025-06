Liguria all’Expo 2025 di Osaka, Piana: "Occasione per promuovere le nostre eccellenze e creare opportunità"

Alessio Piana, consigliere regionale delegato allo Sviluppo Economico, illustra a Telenord le prospettive della partecipazione della Liguria alla rassegna internazionale, dal 29 giugno al 5 luglio.

Una vetrina internazionale per la Liguria - “È un’occasione straordinaria per far conoscere non soltanto al Giappone, ma a tutti i Paesi del mondo le eccellenze della nostra Liguria che, come ricordava anche lei, sarà protagonista in questa settimana all’interno del Padiglione Italia".

Molti settori in mostra - “Parleremo di porto, di logistica, di trasporti, di turismo, di artigianato di qualità, di arte, di cultura. Insomma, tantissimi davvero saranno gli aspetti che ci vedranno in qualche modo promuovere la nostra terra.”

Presenza concreta e artigiani dal vivo - “Con una presenza costante, anche fisica. Non soltanto con la produzione e i filmati proiettati durante la settimana in uno spazio allestito appositamente, ma anche con maestri artigiani che a turno mostreranno le loro produzioni: orafi, restauratori, liutai, impagliatori di sedie di Chiavari.”

Eventi culturali e momenti istituzionali - “Ci sarà anche un pianista della Filarmonica di Sanremo che coniugherà arte e cultura. Verrà presentato il 65º Salone Nautico di Genova, ci saranno tavoli sulla portualità e sulla blue economy. Centrale la presenza del distretto del Medio Blu di La Spezia e dell’industria cantieristica navale. Parteciperà anche l’Istituto Florovivaistico della Liguria, eccellenza nel suo settore.”

Focus su turismo e innovazione - “Ci sarà un momento dedicato agli operatori del turismo e alla stampa specializzata, e anche un approfondimento organizzato dall’Università di Genova che firmerà accordi con altre università. Non mancherà un focus sullo sviluppo delle start up aziendali.”

Far conoscere la Liguria al mondo - “Spesso diamo per scontato il made in Italy o il made in Liguria, ma non è così. Noi non sappiamo bene dove sia Osaka, figuriamoci se un giapponese conosce Genova. L’Expo è l’occasione per dire ‘guardate che ci siamo anche noi’, attraverso stampa locale e reti di contatto.”

Un padiglione molto visitato - “I dati mostrano un’affluenza elevatissima, soprattutto al Padiglione Italia. Abbiamo lavorato partendo proprio dalla collocazione geografica della Liguria per far partire il racconto e l’esperienza dei visitatori.”

Un tesoro nipponico (quasi) più noto in Giappone che da noi - “C’è un’eccellenza che forse è più conosciuta in Giappone che in Liguria: il Museo Chiossone, scrigno dell’arte nipponica. Anche questo sarà valorizzato nella nostra partecipazione.”

Liguria tecnologica e strategica - “Valorizzeremo anche progetti legati a start up innovative, digitalizzazione e ricerca. Presenteremo le opportunità commerciali offerte dalla presenza delle due Autorità di sistema portuale e dall’aeroporto di Genova, che ha grandi potenzialità nel traffico merci. La Liguria ha una posizione strategica non solo per l’Italia, ma per l’Europa.”

