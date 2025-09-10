Liguria, agroalimentare, olive taggiasche ottengono IGP, Piana: "Obiettivo atteso da 25 anni"

Le olive taggiasche liguri saranno ufficialmente riconosciute come Indicazione Geografica Protetta (IGP). Dopo la conclusione della procedura senza opposizioni, seguita alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, l’adozione del Regolamento comunitario è ormai questione di giorni. Si tratta di un importante traguardo per una delle produzioni simbolo della Liguria, che da tempo aspirava a questa certificazione.

A sottolineare il valore del riconoscimento è Alessandro Piana, vicepresidente della Regione Liguria con delega all’Agricoltura: "L’ottenimento dell’IGP per l’Oliva Taggiasca è un risultato storico per la Liguria e per i nostri produttori, atteso da oltre 25 anni. È un passaggio epocale per la nostra agricoltura."

Secondo Piana, il riconoscimento rappresenta un duplice vantaggio: da un lato tutela una tradizione secolare e garantisce al consumatore qualità e tracciabilità, dall’altro offre ai produttori nuove prospettive di crescita, soprattutto in chiave internazionale.

L’IGP consentirà di commercializzare con marchio comunitario le olive che siano state prodotte, raccolte, trasformate e confezionate in Liguria, in tutte le loro forme. "È un punto di partenza – aggiunge Piana – che ci stimola a rafforzare la filiera, valorizzare gli uliveti e incrementare la produzione, mantenendo sempre alta l’attenzione al paesaggio rurale e alla sostenibilità ambientale."

Il vicepresidente ha infine ringraziato il Consorzio Olio DOP Riviera Ligure, le associazioni di categoria, il sistema camerale e l’unione industriali, sottolineando il ruolo decisivo della Regione e dei produttori locali, che hanno sostenuto con convinzione l’intero percorso.

