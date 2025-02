Liguria: agricoltura e pesca, approvato piano 2025 per valorizzare produzioni locali

La Giunta regionale della Liguria ha dato il via libera al piano 2025 per promuovere e valorizzare le produzioni agricole, enogastronomiche e ittiche del territorio. Il progetto, voluto dal vicepresidente e assessore all'Agricoltura Alessandro Piana, mira a rafforzare la competitività dei settori chiave, puntando su eccellenze come il florovivaismo, la vitivinicoltura e l'olivicoltura.





Obiettivi principali – Il piano 2025 è focalizzato sulla promozione delle risorse agricole e ittiche della regione. "Vogliamo promuovere le eccellenze liguri e rafforzare la competitività del comparto agricolo e ittico", ha dichiarato Alessandro Piana. Il progetto mira a valorizzare i prodotti tipici e a consolidare il legame tra agricoltura, turismo ed enogastronomia. Il piano prevede azioni mirate per supportare le filiere locali e migliorare la visibilità delle produzioni attraverso eventi e strategie di comunicazione.





Settori strategici – Il piano pone particolare attenzione a settori come florovivaismo, vitivinicoltura, olivicoltura, basilico, agricoltura biologica, pesca e acquacoltura. Questi comparti saranno al centro delle iniziative di promozione, puntando a rafforzare la reputazione della Liguria come terra di qualità e innovazione. È stato previsto un investimento di 150.000 euro per la partecipazione regionale alla kermesse Euroflora e 250.000 euro per altre attività promozionali.





Sostegno alle filiere – Il piano 2025 include misure concrete per dare impulso alle filiere produttive locali. Il rafforzamento della comunicazione digitale sarà un punto cardine delle azioni previste. Saranno utilizzati strumenti consolidati come le piattaforme "Liguria Gourmet" e "Assaggia la Liguria" per veicolare i prodotti regionali. Inoltre, il piano prevede la partecipazione a eventi internazionali di grande rilevanza come Vinitaly, per espandere la visibilità della Liguria nel panorama globale.





Collaborazione istituzionale – La gestione operativa delle attività promozionali sarà affidata all'Agenzia "In Liguria", con il coinvolgimento di diversi attori istituzionali, tra cui le Camere di Commercio, Liguria Digitale e l'Assessorato all'Agricoltura. "Stiamo costruendo un vero e proprio sistema Liguria", ha aggiunto Piana, sottolineando come la collaborazione tra i vari enti contribuirà a potenziare la visibilità delle iniziative. La sinergia tra Regione, agenzie e attori locali permetterà di implementare una comunicazione più efficace, in particolare sui canali digitali e social.









