Liguria Active Day a Recco, assessore Ferro: "Un grande successo lo sport per tutti in piazza"
di Luca Pandimiglio
"Un evento di grande successo che ha richiamato giovani e meno giovani a fare sport in piazza, qui a lungomare Bettolo a Recco, in occasione di questo Liguria Active Day. Ringrazio Gazzetta Active per avere portato qui l'evento e il sindaco Gandolfo per averci creduto quando glielo abbiamo proposto".
Così l'assessore allo sport di Regione Liguria, Simona Ferro, in occasione della diretta di Telenord dedicata all'appuntamento con la prima edizione del Liguria Active Day.
