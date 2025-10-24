Economia

Liguria, 51 milioni di euro alle Pmi del turismo grazie al Fondo Cdp

di Redazione

58 sec

Liguria, 51 milioni di euro alle Pmi del turismo tramite il Fondo Cdp: 354 domande accolte. Abi e Confindustria puntano su investimenti e sostenibilità.

Il settore turistico ligure riceve una spinta significativa: oltre 51 milioni di euro sono stati erogati alle piccole e medie imprese dei comparti alloggiativo e della ristorazione attraverso il Fondo di garanzia per le Pmi della Cassa Depositi e Prestiti. A beneficiarne sono state 354 aziende, che hanno visto accolte le loro richieste fino a giugno 2025.

I dati sono stati presentati nel corso di un incontro a Savona della Commissione regionale Abi Liguria, presieduta da Luigi Zanti, insieme a Carlo Scrivano, Direttore dell’Unione Provinciale Albergatori di Savona e Responsabile Turismo di Confindustria Liguria.

Il Fondo di garanzia consente alle Pmi di accedere a finanziamenti bancari con la copertura della garanzia diretta, facilitando l’ottenimento delle risorse necessarie per investimenti e sviluppo. Scrivano ha sottolineato come la stagione turistica positiva imponga di rafforzare il settore in chiave moderna, sostenibile e competitiva, con supporto bancario, consulenza e accesso rapido a fondi pubblici e comunitari.

Zanti ha evidenziato l’importanza di stimolare nuovi investimenti e di utilizzare strumenti agevolativi efficienti e coordinati, per evitare duplicazioni e ritardi operativi. La collaborazione tra Abi Liguria e Confindustria mira così a garantire crescita e resilienza del comparto turistico regionale.

