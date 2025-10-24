Liguria, 51 milioni di euro alle Pmi del turismo grazie al Fondo Cdp

Il settore turistico ligure riceve una spinta significativa: oltre 51 milioni di euro sono stati erogati alle piccole e medie imprese dei comparti alloggiativo e della ristorazione attraverso il Fondo di garanzia per le Pmi della Cassa Depositi e Prestiti. A beneficiarne sono state 354 aziende, che hanno visto accolte le loro richieste fino a giugno 2025.

I dati sono stati presentati nel corso di un incontro a Savona della Commissione regionale Abi Liguria, presieduta da Luigi Zanti, insieme a Carlo Scrivano, Direttore dell’Unione Provinciale Albergatori di Savona e Responsabile Turismo di Confindustria Liguria.

Il Fondo di garanzia consente alle Pmi di accedere a finanziamenti bancari con la copertura della garanzia diretta, facilitando l’ottenimento delle risorse necessarie per investimenti e sviluppo. Scrivano ha sottolineato come la stagione turistica positiva imponga di rafforzare il settore in chiave moderna, sostenibile e competitiva, con supporto bancario, consulenza e accesso rapido a fondi pubblici e comunitari.

Zanti ha evidenziato l’importanza di stimolare nuovi investimenti e di utilizzare strumenti agevolativi efficienti e coordinati, per evitare duplicazioni e ritardi operativi. La collaborazione tra Abi Liguria e Confindustria mira così a garantire crescita e resilienza del comparto turistico regionale.

