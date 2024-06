Liguria, 1,3 milioni di cittadini chiamati al voto l'8 e 9 giugno

Saranno circa un milione e 300 mila gli elettori che sabato 8 e domenica 9 giugno in Liguria saranno chiamati a votare per il rinnovo del Parlamento Europeo. In 125 dei 234 Comuni liguri si voterà anche per il rinnovo dei sindaci e dei Consigli comunali. La Liguria è inserita nella Circoscrizione Italia Nord Occidentale insieme a Lombardia, Piemonte e Valle d'Aosta, che eleggerà 20 eurodeputati. L'affluenza alle ultime elezioni europee nel 2019 in Liguria fu del 58,50%. Le votazioni si svolgeranno sabato 8 giugno dalle 15 alle 23 e domenica 9 giugno dalle ore 7 alle 23. Subito dopo la chiusura dei seggi inizieranno le operazioni di scrutinio. Possono votare tutti i cittadini italiani maggiorenni iscritti nelle liste elettorali e i cittadini comunitari residenti in Liguria che hanno richiesto di votare per i candidati italiani al Parlamento Europeo. Nella Circoscrizione Italia Nord Occidentale la scheda è di colore grigio. Le liste per cui è possibile esprimere il voto sono 12. L'elettore voterà tracciando un segno o una croce sul simbolo prescelto senza invadere i simboli vicini. È possibile esprimere fino a tre preferenze scrivendo cognome (o cognome e nome) dei candidati nell'apposita riga a fianco della lista prescelta. La Legge 65 del 24/04/2014 recante disposizioni in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, prevede che nel caso di due o tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e terza preferenza. Le operazioni di spoglio inizieranno dalle ore 23 di domenica 9 giugno. L'elettore dovrà presentarsi al proprio seggio munito della tessera elettorale e di un documento di riconoscimento.