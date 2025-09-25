Librokilo torna a Genova: libri a 10€ al chilo per promuovere cultura e sostenibilità
di Anna Li Vigni
Nella suggestiva Sala del Munizioniere di Palazzo Ducale, sarà possibile acquistare libri scegliendo tra migliaia di titoli salvati dal macero
Sabato 11 e domenica 12 ottobre, dalle 10:00 alle 19:00, Genova accoglie una nuova edizione di Librokilo, l’evento dedicato agli amanti della lettura e della sostenibilità. Nella suggestiva Sala del Munizioniere di Palazzo Ducale, sarà possibile acquistare libri al peso, scegliendo tra migliaia di titoli salvati dal macero al prezzo simbolico di 10€ al chilo.
Dopo il successo dello scorso anno, il progetto ideato da Materia Talk torna con nuove collaborazioni, iniziative ecologiche e un messaggio forte: la cultura può (e deve) essere sostenibile.
Un’alternativa al macero - Ogni anno in Italia si pubblicano oltre 85.000 nuovi libri, ma moltissimi di questi vengono scartati e destinati al macero in pochissimo tempo, spesso per motivi puramente logistici o commerciali.
Librokilo nasce per ridare valore a questi volumi, combattere lo spreco e rendere la lettura più accessibile a tutti. Durante l’evento sarà anche possibile donare i propri libri in buono stato, ricevendo in cambio un buono sconto da utilizzare sul posto, contribuendo così a un ciclo virtuoso di scambio e riuso.
Libri e balene: il legame con la mostra su Moby Dick - Quest’anno, l’iniziativa si intreccia simbolicamente con la mostra “Moby Dick, la balena. Storia di un mito dall’antichità all’arte contemporanea”, in apertura proprio il 12 ottobre a Palazzo Ducale.
Chi acquisterà almeno 1 kg di libri riceverà un segnalibro speciale, valido per uno sconto sull’ingresso alla mostra nelle giornate del 12 e 14 ottobre. Un modo per rafforzare il legame tra la lettura e le arti visive, ma anche per riflettere sul tema ambientale, uno dei fili conduttori dell’esposizione.
Tra sostenibilità e nuove collaborazioni - Librokilo si propone anche come spazio di riflessione su nuovi stili di vita sostenibili. Non a caso, l’evento è supportato da WAMI, che distribuirà gratuitamente acqua in bottiglie dal packaging riciclabile al 100%, donando 100 litri di acqua potabile per ogni bottiglia a comunità che ne hanno bisogno.
