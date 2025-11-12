Libia sempre più vicina all’Italia grazie al Gruppo Tarros. Servizio diretto con tempi di transito ridotti

La Libia rappresenta da sempre una priorità per l’Italia e per il Gruppo Tarros, che da oltre 50 anni si propone come partner preferenziale nei collegamenti marittimi tra i due Paesi. Oggi Tarros consolida ulteriormente la propria presenza con un servizio diretto, regolare e ancora più competitivo, che unisce frequenza e tempi di transito ridotti.

La linea ILE (Italy Lybia Express) collega le aree industriali del Nord Italia ai porti libici di Tripoli e Misurata, assicurando partenze dalla Spezia ogni 10 giorni.

Per i carichi provenienti dal Sud Italia sono disponibili più imbarchi settimanali da Salerno con trasbordo alla Spezia, imbarchi che permettono di garantire la massima flessibilità operativa.

La rotazione, adattabile alle esigenze dei caricatori, prevede anche uno scalo a Malta per rispondere alle richieste del mercato locale verso la Libia.

Grazie alla frequenza decadale delle partenze e al veloce transit time, il Gruppo Tarros riesce ad offrire una soluzione logistica efficiente e al tempo stesso sostenibile, riducendo l’impatto ambientale complessivo dei trasporti.

Il Gruppo Tarros è presente in Libia con due sedi a Tripoli e Misurata, dove personale dedicato assicura assistenza commerciale e operativa in loco.

La presenza capillare sul territorio permette di supportare gli operatori italiani nella gestione delle procedure legate alla nuova regolamentazione del Ministry of Economy and Trade of Libya, recentemente sospesa dalle Autorità, che in futuro disciplinerà i canali bancari autorizzati per le operazioni di import/export.

Valentina De Bernardi, Chief Commercial Officer Tarros: “La necessità di creare una nuova versione del servizio Italia-Libia nasce da esigenze operative ma ha importanti risvolti commerciali e di business. La profonda conoscenza del Paese e la strategicità che questo ha nei rapporti commerciali con l’Italia supporta la nuova sfida che il Gruppo ha intrapreso. Il servizio espresso collega l’Italia con la Libia in maniera ancora più rapida e frequente per assecondare la crescente domanda di trasporto. Alti standard di qualità, customer care dedicato e flessibilità del servizio: queste le parole chiave di questa linea che ben si inserisce nei collegamenti che il Gruppo offre ogni giorno ai suoi clienti”

