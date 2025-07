Levante, spiagge contese a Santa: Volpi non ci sta: “Procedure opache”

Il gruppo di Gabriele Volpi non ci sta. Dopo aver perso la gara per la gestione dei Bagni Rosa e dell’ex Valletta, a Santa Margherita Ligure, la società "Romeo e Giulietta srl" contesta duramente le modalità dell’assegnazione provvisoria. Le osservazioni inviate al Comune prefigurano un possibile ricorso al Tar.

Procedure contestate – Secondo la società, l’amministrazione comunale avrebbe gestito la procedura con scarsa trasparenza. In particolare, si contesta l’assenza di una griglia pubblica per l’attribuzione dei punteggi. Ma soprattutto si solleva un sospetto: l’offerta vincente della Mar Ligure sas di Massimo Stasio, presentata a ottobre 2024, ricalcherebbe nei contenuti quella depositata dalla stessa Romeo e Giulietta già a giugno.

Ipotesi di vantaggio – Poiché le offerte sono state inviate via PEC e non in busta chiusa, secondo il gruppo Volpi ciò avrebbe potuto consentire a Mar Ligure di “beneficiare di un ingiusto vantaggio competitivo, derivante da un’indebita conoscenza preliminare” della proposta rivale. Nessuna accusa diretta, ma l’invito al Comune a fare verifiche.

I rilievi tecnici – Nel merito, l’offerta di Mar Ligure per la riqualificazione dell’area ex Spertini (300 mila euro) sarebbe meno impegnativa: il versamento sarebbe infatti dilazionato nel tempo. Romeo e Giulietta, invece, si era impegnata a completare opere per 244.275 euro entro il 2027. Altro punto critico: la piscina proposta da Stasio ricadrebbe su una proprietà privata appartenente allo stesso Volpi, ma valutata come se fosse pubblica.

Prospettive – Il sindaco Guglielmo Caversazio difende la correttezza dell’iter: «La parte politica non entra e non deve entrare. Chi ha dubbi può procedere come crede». In caso di assegnazione definitiva, però, il gruppo Volpi potrebbe portare la vicenda davanti al Tar.

