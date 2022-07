Lerici, muore sub di 26 anni: il corpo trovato a 18 metri di profondità

di Redazione

Un ragazzo di 26 anni, originario di Lerici, ha perso la vita in mare. La traedia è avvenuta nei pressi dell'isola del Tino, a Portovenere, La Spezia.

Il giovane, esperto di immersione, era andato a fare un giro in barca con la fidanzata e un amico. Poi la decisione di fare un tuffo, pare senza alcuna attrezzatura. Ma dopo un po' non vedendolo emergere i due hanno chiamato i soccorsi.

Sul psoto sono arrivati mezzi della Capitaneria, un eliccotero e poi i subacquei dei vigili del fuoco di Genova che hanno continuato le ricerche fino alle 23 quando il corpo è stato ritrovato a 18 metri di profondità.

Un'intera comunità ha attesso per ore una buona notizia, poi si è dovuta arrendere alla tragedia. Il giovane era molto conosciuto in zona anche per la sua grande passione per il mare. Aveva aperto anche un canale Youtube dove inseriva i video delle sue "imprese". Ancora da stabilire cosa abbia provocato la sua morte.