Leone XIV: "Sostenibilità ambientale, impegno irrinunciabile"

Un forte richiamo alla responsabilità collettiva verso l’ambiente e alla solidarietà tra popoli è arrivato oggi da Papa Francesco, durante l’udienza concessa ai membri della Pontificia Accademia di Teologia.

Nel suo intervento, il Pontefice ha sottolineato con chiarezza come le sfide ambientali non siano più rinviabili e abbiano conseguenze profonde sull’organizzazione delle società contemporanee. “La sostenibilità ambientale e la custodia del creato sono impegni irrinunciabili per la sopravvivenza del genere umano – ha affermato il Papa – e hanno un immediato riflesso sull'organizzazione delle nostre società e sulla possibilità di una convivenza umana pacifica e solidale”.

Parole che richiamano l’urgenza di una conversione ecologica globale, tema ricorrente nel magistero di Francesco e centrale anche nell’enciclica Laudato si’, in cui il Papa aveva già denunciato i danni provocati dal degrado ambientale e sociale.

Durante l’incontro, il Pontefice ha ribadito anche il valore dell’impegno condiviso: “Qualsiasi sforzo per migliorare le condizioni ambientali e sociali del nostro mondo richiede l'impegno di tutti, ciascuno per la sua parte – ha aggiunto – in un atteggiamento di solidarietà e collaborazione che superi barriere e limiti regionali, nazionali, culturali e anche religiosi”.

Un appello, dunque, all’unità e all’assunzione di responsabilità comune, in un momento storico in cui le tensioni globali, le disuguaglianze e l’emergenza climatica impongono, secondo il Papa, un nuovo modello di sviluppo fondato su giustizia, cooperazione e rispetto per la Terra.

