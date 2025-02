Leonardo Maria Del Vecchio acquisisce il Gruppo Twiga: novità anche per Baia Beniamin in Liguria

Acquisizione strategica - Lmdv Hospitality Group, società controllata da Lmdv Capital, ha annunciato l'acquisizione del 100% del Gruppo Twiga, rafforzando così la sua presenza nel settore della ristorazione e dell'intrattenimento di lusso. L'operazione porta alla fusione tra Triple Sea Food (proprietaria di Casa Fiori Chiari, Trattoria del Ciumbia e Vesta) e Twiga, brand di Majestas, fondato da Flavio Briatore e Francesco Costa. Il nuovo gruppo si prepara ora a un ambizioso piano di crescita.

Un'ospitalità rinnovata - "L'acquisizione di Twiga non è solo un investimento, ma un impegno per ridefinire il concetto di hospitality in Italia e nel mondo" ha dichiarato Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di Lmdv Capital e Lmdv Hospitality.

Flavio Briatore - Il fondatore di Twiga ha commentato l'operazione sottolineando l'importanza della transizione: "Twiga è stato un punto di riferimento per il luxury entertainment. Ora passa nelle mani di un gruppo con la visione e la struttura per portarlo a un nuovo livello, senza snaturarne l'identità".

Nuove aperture - Il piano di sviluppo prevede importanti cambiamenti nelle principali location. A Forte dei Marmi, il ristorante Vesta si sposterà all'interno del Twiga, mentre il precedente spazio verrà convertito nello stabilimento balneare Casa Fiori Chiari. A Porto Cervo, l'ex Billionaire diventerà un nuovo Twiga con due ristoranti interni. Anche Montecarlo e Baia Beniamin a Ventimiglia vedranno l'integrazione del brand Vesta all'interno dei Twiga. Proprio il locale a Baia Beniamin era stato confermato meno di un anno fa come novità assoluta, essendo l'unica Twiga in Liguria. Ma non deve tremare la regione per paura di perdere l'unico club esclusivo di lusso, perché pare che Del Vecchio abbia progetti importanti anche per questo locale.

Espansione internazionale - "Dopo il consolidamento di Triple Sea Food, acceleriamo con l'integrazione di Twiga, per creare destinazioni iconiche e attrarre un pubblico globale" ha dichiarato Marco Talarico, amministratore delegato di Lmdv Capital e Lmdv Hospitality.

I numeri - L’importo dell’acquisizione del Gruppo Twiga non è stato reso noto, ma secondo alcune indiscrezioni si aggirerebbe oltre i 9 milioni di euro. Nel frattempo, a inizio febbraio, Flavio Briatore aveva acquisito la totalità delle quote della società per 7,55 milioni di euro, rilevando le partecipazioni degli altri soci.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.