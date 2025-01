Lega Consumatori: Cristina Cafferata, legale di Chiavari, nuovo presidente nazionale

Il nuovo presidente nazionale di Lega Consumatori, storica associazione di tutela degli utenti nata nel 1971, è l'avvocato Cristina Cafferata (nella foto), originaria di Chiavari dove esercita la professione forense. La Cafferata è stata eletta all'unanimità durante il Congresso Nazionale svoltosi il 20 dicembre scorso. Già vicepresidente di Lega Consumatori Liguria, Cristina Cafferata è anche attivamente coinvolta nel Forum delle Associazioni Familiari del Tigullio e in numerose iniziative sociali a favore delle persone.

Pietro Praderi, fondatore e presidente dal 1971, ha deciso di proseguire il suo impegno in Lega Consumatori come Padre Fondatore, mantenendo un ruolo di guida e supporto. Cristina Cafferata ha espresso il suo entusiasmo e la consapevolezza della grande responsabilità che comporta il nuovo incarico: "È un grande onore, ma anche una grande responsabilità. Ringrazio per la fiducia che mi è stata riservata. Ci vorrà impegno e determinazione da parte di tutti. Il 2025 apre nuove sfide sia per l'associazione che per le persone. Siamo un gruppo eterogeneo, che da Nord a Sud si confronta sulle varie realtà, scambiandosi esperienze e collaborando con altre associazioni per tutelare i consumatori e le famiglie, particolarmente vulnerabili in un mondo sempre più tecnologico e veloce".

Il 2025 si preannuncia un anno ricco di sfide per l'associazione e per i cittadini. In particolare, oltre ai noti problemi economici legati al settore energetico, l'associazione si prepara a fronteggiare difficoltà anche nelle polizze assicurative e a contrastare le truffe sempre più sofisticate, che vedono l'utilizzo crescente dell'intelligenza artificiale. Le famiglie italiane, inoltre, dovranno affrontare difficoltà anche per la spesa alimentare primaria, con l’aumento esponenziale dei prezzi di beni come frutta e verdura.

Lega Consumatori, che conta circa 36.000 iscritti e sportelli in quasi tutte le regioni d'Italia, è presente in Liguria con 5 sportelli (Genova, La Spezia, Savona, Imperia e Chiavari), offrendo un supporto concreto alle persone in difficoltà. Oltre alla consulenza sui temi economici e di consumo, l'associazione si impegna a sensibilizzare e tutelare i cittadini su vari fronti, come il settore energia, i contratti, e quello bancario.

Un aspetto fondamentale della nuova presidenza di Lega Consumatori sarà la continuazione e il rafforzamento delle collaborazioni con altre realtà, come la Caritas. È infatti fondamentale la convenzione nazionale sottoscritta con la Caritas, per sostenere le persone bisognose. La prima convenzione a livello locale fu proprio quella tra la Caritas di Chiavari e Lega Consumatori Liguria, quando Cafferata era presidente regionale.

Accanto a lei, è stato eletto all'unanimità anche il nuovo Segretario Generale: il Dott. Alberto Martorelli, Presidente di Lega Consumatori Liguria. Martorelli ha sottolineato l'importanza dell'impegno e dell'inventiva per il futuro dell'associazione: "Impegno e inventiva sono essenziali per la nostra associazione a livello nazionale. I progetti innovativi, come il monitoraggio dei servizi pubblici e gli interventi sul settore delle bollette gas/energia elettrica e delle telecomunicazioni, sono solo alcuni degli ambiti in cui intendiamo fare la differenza."

La nuova Presidenza Nazionale di Lega Consumatori include anche Aldo Massimo Finzi (Vicepresidente nazionale Vicario), Maurizio Nunziante, Enrico Scarazzati, Antonio Mondera, Antonio Gallo (Vice Presidenti), Laura Praderi (Vice Segretario Generale) e Gianni Giardi (Segretario Animatore).

