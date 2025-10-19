Attualità

Le storie originali tra lavori del futuro e scoperte di Benvenuti in Liguria: la corderia di Isola del Cantone

di Gilberto Volpara

All'interno del forum ideato da Telenord sul valore del lavoro e le professioni del domani, anche, la storia proveniente dal profondo entroterra ligure: a Isola del Cantone, nel silenzio, opera un artigiano che serve i principali armatori al mondo con la sua corderia. Il video...

 

 

 

 

