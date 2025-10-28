“Le radici dello Sport”: Regione Liguria presenta il nuovo progetto tra sport e ambiente

Si è tenuta oggi, martedì 28 ottobre, nella Sala della Trasparenza di Regione Liguria a piazza De Ferrari, la conferenza stampa di presentazione del progetto “Le radici dello Sport”, promosso nell’ambito di “Liguria 2025 – Regione Europea dello Sport”.

L’iniziativa prevede nuove piantumazioni in aree verdi dei Comuni di Genova, Imperia, La Spezia e Savona, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra sport, ambiente e comunità. Le piantumazioni fungeranno anche da memoria degli eventi sportivi che si sono svolti in Liguria nel corso dell’anno, lasciando un segno tangibile sul territorio.

Alla conferenza sono intervenuti l’assessore regionale allo Sport, Simona Ferro, insieme agli assessori comunali dei Comuni di Genova, La Spezia, Savona e Imperia, che hanno illustrato il progetto; il quale si inserisce nel più ampio calendario di iniziative legate al riconoscimento di Liguria 2025 come Regione Europea dello Sport.

