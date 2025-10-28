"Le Radici dello Sport”: Liguria pianta 120 alberi per celebrare l’anno da Regione Europea dello Sport

La Regione Liguria ha presentato oggi il progetto “Le Radici dello Sport”, un’iniziativa volta a celebrare l’anno di “Liguria Regione Europea dello Sport 2025” e a rafforzare il legame tra sport, ambiente e comunità.





L’iniziativa prevede la piantumazione di 120 alberi e piante nei quattro capoluoghi liguri – Genova, Imperia, La Spezia e Savona – come gesto simbolico di riconoscenza verso le società sportive che, nel corso del 2025, hanno ricevuto contributi o patrocini regionali e hanno animato il territorio con numerosi eventi.





“Le radici dello sport affondano nei nostri territori – ha dichiarato l’assessore regionale allo Sport, Simona Ferro –. Con questa iniziativa celebriamo la crescita e la vitalità del movimento sportivo ligure, lasciando un’eredità concreta e green dell’anno in cui siamo Regione Europea dello Sport. Le piantumazioni prenderanno il via da novembre e resteranno negli anni a venire”.





Le aree scelte dai Comuni sono strettamente legate alla pratica sportiva: a Imperia undici alberi al campo di atletica Angelo Lagorio; a Savona 25 piante nel Parco delle Nazioni, vicino alla nuova area calisthenics; a Genova oltre 50 piante a Villa Doria, accanto a campetto da basket e aree gioco; a La Spezia 30 alberi al centro sportivo Alessandro Montagna.





Dopo la piantumazione, verranno collocati cartelli a ricordo dell’iniziativa e delle società sportive provinciali che hanno organizzato eventi patrocinati durante l’anno.

