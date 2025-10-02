Le Olive Taggiasche diventano IGP. Rosso (FdI): "Governo Meloni e ministro Lollobrigida valorizzano nostro patrimonio agroalimentare"

Le celebri olive taggiasche liguri ottengono ufficialmente il riconoscimento di Indicazione Geografica Protetta (IGP). L’annuncio è stato dato dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che ha sottolineato l’importanza del traguardo per la valorizzazione del patrimonio agroalimentare italiano.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’onorevole Matteo Rosso, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, che ha commentato: “Da oggi la qualità, la reputazione e le caratteristiche peculiari delle nostre olive taggiasche sono tutelate. Ottenere l’IGP significa onorare un prodotto d’eccellenza, inserirlo tra le grandi tipicità del nostro Paese e dare visibilità a un territorio ricco di storia e tradizione”.

Rosso ha poi ricordato l’impegno dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni nella promozione del settore agricolo, ribadendo il valore della “Sovranità Alimentare” come missione strategica del governo: “Il ministro Lollobrigida sta portando avanti da tre anni un lavoro serio e riconosciuto anche in Europa, dove oggi siamo considerati una voce autorevole nella tutela del nostro patrimonio agroalimentare, tra i più apprezzati al mondo”.

Un patrimonio ligure da proteggere . Il riconoscimento IGP riguarda le Olive Taggiasche Liguri, prodotte sull’intero territorio della Liguria. Si tratta di una varietà storica, coltivata principalmente per olive da mensa e per la produzione di pasta o paté, commercializzate in diverse varianti: in salamoia, denocciolate in olio extravergine di oliva, asciutte o sotto forma di crema.

Le olive taggiasche si distinguono per un gusto delicato, una dolcezza superiore alla media e un amaro leggero, con un profilo organolettico unico. La loro coltivazione, legata alla tipica conformazione a terrazze della Liguria, contribuisce anche alla tutela dei muretti a secco, riconosciuti come Patrimonio Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO.

Il marchio IGP rappresenta quindi non solo una garanzia per i consumatori, ma anche un incentivo concreto per la salvaguardia del paesaggio, della cultura e dell’economia agricola ligure.

