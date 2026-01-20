Le associazioni imprenditoriali europee celebrano la firma dell’accordo di libero scambio UE-Mercosur

La firma dell’accordo commerciale UE-Mercosur segna una pietra miliare storica, creando il più grande blocco commerciale al mondo. Le imprese europee, rappresentate da oltre 28 associazioni in un’ampia gamma di settori, accolgono con favore questa firma. Invia un segnale forte e tempestivo che l’UE rimane aperta e si impegna a favore di un commercio globale basato su regole. In un periodo di incertezza globale, questo accordo rappresenta un importante stimolo alla crescita.

Aprendo l’accesso a oltre 270 milioni di consumatori attraverso l’eliminazione delle barriere commerciali e la rimozione dei dazi su oltre il 90% delle esportazioni dell’UE, l’accordo fornisce la spinta di cui le aziende europee hanno bisogno per esportare, investire e crescere, nonché per diversificare le proprie catene di approvvigionamento, approvvigionandosi di prodotti essenziali e materie prime dal Mercosur. Entro il 2040, secondo i calcoli della DG Commercio, si prevede che l’accordo aggiungerà 77,6 miliardi di euro al PIL dell’UE, con un conseguente aumento del 39% delle esportazioni dell’UE verso il Mercosur.

Con l’accordo ora firmato, la palla è saldamente nel campo del Parlamento europeo per garantire una rapida ratifica. Invitiamo pertanto i membri del Parlamento europeo a dare il loro consenso e a consentire che il motore della crescita economica e della prosperità dell’Europa venga acceso e proceda con decisione. Dopo oltre 25 anni di negoziati, siamo finalmente in vista del traguardo. Non possiamo permetterci di aspettare oltre.

