Lazio, avviato il tavolo tecnico per il rilancio dell’aeroporto di Frosinone

Nei pressi della sede dell’Assessorato ai Trasporti e Mobilità della Regione Lazio ha preso avvio la prima conferenza del tavolo tecnico sull’aeroporto di Aquino.

All'evento, convocato dall’assessore Fabrizio Ghera, hanno partecipato i rappresentanti di Enac, Enav, la Consulta dei Sindaci del Cassinate, l’Università di Cassino, i rappresentanti del mondo industriale e il consorzio industriale del Lazio, della Camera di Commercio del frusinate, la provincia di Frosinone, i rappresentanti dei Comuni interessati e il consigliere regionale Daniele Maura.

La finalità della riunione era quella di dare l'avvio ad un percorso partecipato con il contributo di tutti gli attori interessati per valutare un rispristino e riavvio dello scalo aereo di Frosinone di espandere il progetto con l'obiettivo di valorizzare l’economia del Basso Lazio. Il Tavolo Tecnico si riunirà nelle settimane successive per valutare i progetti che verranno svolti in collaborazione con l’Enac.

“L’avvio del Tavolo Tecnico in Regione Lazio conferma la volontà del territorio di sostenere un progetto di rilancio dell’aeroporto di Frosinone che rappresenta uno scalo fondamentale che potrà accrescere le potenzialità di trasporto nella nostra Regione”, dichiara l’assessore Fabrizio Ghera.

