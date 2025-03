Lavori sul ponte Po: disagi per i treni tra Genova e Milano, la Regione chiede soluzioni

I lavori di rinnovamento del ponte sul Po, a Bressana Bottarone (Pavia), avranno un forte impatto sulla mobilità ferroviaria tra Genova e Milano. il presidente della Liguria Marco Bucci e l’assessore ai trasporti Marco Scajola hanno chiesto a Trenitalia e Rfi di contenere i ritardi entro i 30 minuti e di aumentare i rimborsi per i pendolari.

Cantieri – Due fasi di lavori - Gli interventi partiranno il 1° giugno 2025 e si svolgeranno in due fasi. La prima, fino al 20 luglio, vedrà la circolazione su binario unico tra Voghera e Pavia, con ritardi per Intercity e treni regionali. La seconda, dal 21 luglio al 31 agosto, comporterà la chiusura totale della tratta: gli Intercity saranno deviati via Piacenza, con un allungamento dei tempi tra i 60 e i 75 minuti, mentre molti regionali subiranno deviazioni o cancellazioni.

Le richieste della Regione – Ridurre i disagi “Chiediamo che i ritardi non superino i 30 minuti e che il bonus per i viaggiatori salga dal 20% al 30%, con un ulteriore 10% di contributo da parte di Rfi”, hanno dichiarato Bucci e Scajola. Il presidente ha anche annunciato che porterà il tema all’attenzione dei nuovi vertici di Ferrovie, chiedendo il supporto del governatore lombardo Attilio Fontana.

Soluzioni – Un ponte temporaneo e bus sostitutivi Per limitare i disagi, la Regione Liguria ha proposto di valutare un ponte Bailey temporaneo per mantenere la circolazione durante i lavori. I pendolari, invece, chiedono un potenziamento dei bus sostitutivi per chi viaggia abitualmente tra Genova e Milano. Un’estate difficile per i pendolari Il periodo più critico sarà proprio l’estate, quando i tempi di percorrenza tra Genova e Milano potranno superare le tre ore. Inoltre, da settembre si viaggerà comunque su binario unico tra Voghera e Pavia, mentre in autunno inizieranno anche i lavori sul casello autostradale di Busalla, creando ulteriori difficoltà alla mobilità.

