Lavori nel nodo di Busalla, modifiche sulla A7 da lunedì fino all’11 settembre

Autostrade per l’Italia avvierà l’11 agosto la prima fase dell’intervento strutturale per il restyling del nodo autostradale di Busalla, sulla A7. I lavori, che proseguiranno fino all’11 settembre, prevedono il restringimento della carreggiata sud e la chiusura della sola rampa d’uscita per chi proviene da Milano, senza alcuna interruzione dell’accesso alla stazione autostradale.

Interventi programmati – Il progetto, condiviso con Ministero dei Trasporti, Regione Liguria ed enti territoriali, rientra nel piano più ampio di ammodernamento delle gallerie Giovi e Campora, che entrerà nel vivo durante l’autunno. Durante la fase preliminare, Aspi garantirà la continuità della circolazione con un presidio viabilistico rafforzato e l’impiego di circa 15 operatori e 10 mezzi, operativi in uno spazio particolarmente limitato.

Traffico gestito – Il periodo scelto per l’avvio dei cantieri coincide con le settimane storicamente meno trafficate in direzione sud: l’esodo estivo sarà già concluso e il controesodo avverrà principalmente in senso nord. Per alleggerire la pressione sulla A7, il traffico sarà in parte indirizzato sulla parallela A26, dove resteranno disponibili due corsie per ogni senso di marcia.

Presidi attivi – Nei giorni e nelle fasce orarie a maggiore affluenza, sarà presente un mezzo di soccorso meccanico supplementare. La gestione dinamica dei flussi e l’aggiornamento costante delle condizioni di viabilità saranno garantiti anche attraverso una rete integrata di comunicazione: pannelli a messaggio variabile, Infomoving nelle aree di servizio, collegamenti su RTL 102.5, RTL 102.5 Traffic, Rai Isoradio, Canale 5 e La7, oltre che tramite le app ufficiali “Autostrade per l’Italia” e “Muovy Cashback”.

Canali informativi – Tutte le informazioni aggiornate saranno disponibili sul sito www.autostrade.it e tramite il canale Telegram “Autostrade per l’Italia – Liguria”. Per richieste dirette è attivo 24 ore su 24 il call center al numero 803.111.

