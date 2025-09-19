Attualità

Lavoratori in subappalto AMT senza stipendio, la denuncia a Telenord: "Ho solo 50 centesimi sul conto"

di Filippo Serio

Circa 160 lavoratori senza stipendio, la ditta è quella di Fidente S.p.a, appaltata da AMT per svolgere lavori di pulizia e gestione dei mezzi di trasporto pubblico locale a Genova.

Durante un presidio sotto la sede della ditta, a cui hanno partecipato numerosi dipendenti, come Telenord abbiamo raccolto varie testimonianze di lavoratori a cui non arriva lo stipendio: per alcuni vuol dire non poter provvedere a parenti anziani, per altri non riuscire a coprire spese sanitarie fondamentali.

Dopo l'appello raccolto dalla nostra televisione, dal sindacao Ugl Fna informano che gli stipendi sono partiti dalla sede centrale per i 160 dipendenti

 

