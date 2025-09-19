Lavoratori in subappalto AMT senza stipendio, la denuncia a Telenord: "Ho solo 50 centesimi sul conto"
di Filippo Serio
Circa 160 lavoratori senza stipendio, la ditta è quella di Fidente S.p.a, appaltata da AMT per svolgere lavori di pulizia e gestione dei mezzi di trasporto pubblico locale a Genova.
Durante un presidio sotto la sede della ditta, a cui hanno partecipato numerosi dipendenti, come Telenord abbiamo raccolto varie testimonianze di lavoratori a cui non arriva lo stipendio: per alcuni vuol dire non poter provvedere a parenti anziani, per altri non riuscire a coprire spese sanitarie fondamentali.
Dopo l'appello raccolto dalla nostra televisione, dal sindacao Ugl Fna informano che gli stipendi sono partiti dalla sede centrale per i 160 dipendenti
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Salis a Telenord: "Sarò sindaca di Genova per cinque anni, ecco cosa farò. Il Nuovo Ferraris? A carico delle società"
19/09/2025
di Maurizio Michieli
All'arrembaggio della storia, la presenza dei pirati in Liguria e il famoso Galeone del porto Antico
19/09/2025
di Carlotta Nicoletti
Barack Obama atteso a Genova: agenda blindata e prima tappa a Portofino
19/09/2025
di Carlotta Nicoletti
Le liste delle elezioni che interessano solo ai politici, ma con ricadute su cittadini di 67 comuni
19/09/2025
di Gilberto Volpara
Salone Nautico, il ristorante San Giorgio pronto ad accogliere la clientela internazionale
18/09/2025
di Redazione