Lavoratori delle Prefetture a rischio, scontro sulle proroghe nei contratti interinali

Sono una trentina i lavoratori impiegati nelle Questure e Prefetture liguri che rischiano di perdere il posto a causa dello stallo nei contratti di somministrazione gestiti da Adecco e Randstad. A denunciarlo è la FeLSA CISL Liguria, che accusa le due agenzie di opporsi alla proroga richiesta dal Ministero dell’Interno in attesa di una nuova gara nazionale.

Vertenza nazionale – Il caso coinvolge centinaia di lavoratori in tutta Italia e ha forti ripercussioni anche in Liguria. Le agenzie interinali, infatti, hanno presentato ricorso al TAR del Lazio contro la proroga tecnica dei contratti attualmente in essere. L’udienza è fissata per il 24 giugno 2025.

Sindacato – “È inaccettabile ed irresponsabile il comportamento delle agenzie per il lavoro, che mette a rischio non solo i posti di lavoro, ma anche un servizio essenziale per i diritti civili e sociali delle persone straniere sul nostro territorio”, dichiara la FeLSA CISL Liguria in una nota.

Continuità occupazionale – Secondo il sindacato, il personale impiegato in somministrazione svolge un ruolo chiave nelle attività quotidiane di Questure e Prefetture. “Il loro contributo è fondamentale, la continuità occupazionale è per noi una priorità assoluta”, sottolinea la segretaria generale Anduela Keqi.

Mobilitazioni – Il 16 giugno si è svolto un presidio a Milano, davanti alla sede di Randstad. E lunedì prossimo è prevista una nuova protesta sotto la sede centrale di Adecco, sempre a Milano. La mobilitazione sarà a carattere nazionale.

