Lavagna, torta Fieschi, che successo: sette quintali di dolce consumati in pochi minuti da una grande folla

Grande successo a Lavagna per la 75ª edizione della celebre Torta dei Fieschi, evento simbolo del Ferragosto nel Tigullio. La città ha accolto una folla entusiasta, accorsa per assistere alla tradizionale rievocazione storica e per partecipare al tanto atteso momento del taglio della torta.

Dopo il corteo in costume e la simbolica celebrazione del matrimonio tra Opizzo Fieschi e Bianca de' Bianchi, la piazza centrale è diventata il cuore pulsante della festa, dove ha avuto luogo l’attesissimo taglio della gigantesca torta.

Ben settecento chilogrammi di dolce, preparati dai sei pasticcieri di Lavagna, sono stati letteralmente divorati nel giro di pochi minuti dalle migliaia di partecipanti accorsi da tutto il comprensorio e non solo.

Un appuntamento che, anche dopo 75 anni, continua a rinnovare il suo fascino e a richiamare residenti e turisti in un perfetto connubio di storia, folklore e golosità.

