Lavagna, lunedì incontro sui diritti civili delle donne

Lunedì 9 marzo alle ore 9 presso l’Auditorium Campodonico di Lavagna in via Cavour si terrà l’evento organizzato dalla Cgil Tigullio Golfo Paradiso in occasione della giornata internazionale della donna.

A partire dalle fondamenta democratiche della conquista del voto nel dopoguerra, l’incontro sarà l’occasione per fare il punto sui temi legati ai diritti civili delle donne nel nostro Paese e alle sfide che attendono la nostra società per arrivare alla loro piena realizzazione a partire dalla sfida rappresentata dalla condizione del mercato del lavoro.

All’incontro interverranno: Maria Grazie Daniele ex Senatrice della Repubblica, Tiziana Fabbro Spi Cgil, Mattea Parente Filcams Cgil, Paola Repetto Inca Cgil, Amal El Farissi Ufficio vertenze Cgil. Le conclusioni sono affidate a Simona Nieddu Segretaria Cgil Genova.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.