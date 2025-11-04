Lavagna: cadavere di anziano sulla spiaggia, si indaga su cause morte e identità

Tragico ritrovamento all’alba sulla spiaggia di Cavi di Lavagna, nel levante genovese. Un passante ha scoperto il corpo senza vita di un uomo sulla battigia e ha subito dato l’allarme.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Croce Verde e i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Le indagini sono affidate alla Capitaneria di porto di Lavagna, impegnata a ricostruire le circostanze della morte.

Secondo i primi rilievi, l’uomo – di età apparente superiore ai 70 anni – non presentava ferite visibili. Al momento del ritrovamento si trovava in acqua, senza documenti, ma indossava una fede nuziale al dito, unico elemento utile per risalire alla sua identità.

Il corpo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria, che dovrà decidere se disporre l’autopsia. Intanto, gli investigatori stanno verificando eventuali denunce di scomparsa nel Tigullio e nelle zone limitrofe per cercare di dare un nome alla vittima e chiarire le cause del decesso.

