Latitante per un anno dopo la condanna per maltrattamenti e pedopornografia va in vacanza nel savonese, arrestato

Era scappato all'estero dopo la condanna di 4 anni per maltrattamenti in famiglia e possesso di materiale pedopornografico ma è stato pizzicato dai poliziotti della squadra mobile di Savona mentre si trovava in vacanza in Liguria: è questa la storia di un uomo di 61 anni, che ora si trova nella casa circondariale di Marassi a Genova in stato d'arresto.

I maltrattamenti sono andati avanti per trent'anni, dal 1992 fino al divieto di avvicinamento nei confronti dei familiari conviventi arrivato nel 2022, a cui è seguita la condanna definitiva nel 2024. Il provvedimento emesso dalla Procura di Torino però non è mai stato eseguito perché l'uomo si era trasferito in un Paese straniero facendo perdere le sue tracce. I poliziotti però sono riusciti a rintracciarlo in una struttura ricettiva del savonese e a consegnarlo alla giustizia.

