Lago di Garda: verso un futuro sostenibile tra energia, mobilità e turismo

Il futuro del lago di Garda dipende da scelte sostenibili in mobilità, energia, rifiuti e turismo. Il Garda Green Talk di Malcesine ha riunito istituzioni, imprenditori e cittadini per elaborare strategie condivise di sviluppo rispettoso dell’ambiente e delle comunità locali.

Sulla mobilità, si punta a un piano decennale integrato fino al 2035, con sicurezza stradale, promozione di car e bike sharing e riduzione delle emissioni di CO₂. Sul fronte energia e rifiuti, l’obiettivo è coordinare Comuni e gestori privati, incentivare comportamenti virtuosi dei turisti e passare a tariffe basate sul peso dei rifiuti, non sui metri quadrati.

Il turismo deve evolversi da quantità a qualità: le comunità chiedono territori vivibili e autentici, mentre albergatori e operatori puntano a strutture più sostenibili, riduzione della plastica monouso, uso di energie rinnovabili e prodotti locali. Le nuove generazioni di turisti premiano le destinazioni responsabili, spingendo verso un modello di turismo equilibrato e rispettoso del territorio.

