Cronaca

“La Zuppa della Bontà” arriva a Genova: iniziativa di raccolta fondi per sostenere i senza tetto

di Anna Li Vigni

Un'attività di sostegno ai meno fortunati

“La Zuppa della Bontà” arriva a Genova: a raccontare questa iniziativa di raccolta fondi per sostenere i senza tetto, Anna Li Vigni in collegamento da Sestri Ponente con Enrico Mariotti.

