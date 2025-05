La Spezia, ZLS verso l'operatività, Pucciarelli (Lega): "Importante volano per economia e lavoro"

La Zona Logistica Semplificata (ZLS) della Spezia è sempre più vicina a diventare pienamente operativa, un passaggio che potrebbe rappresentare un punto di svolta per lo sviluppo economico e occupazionale del territorio. A sottolinearlo è la senatrice Stefania Pucciarelli (nella foto) Segretaria della Lega per la provincia spezzina, che in una nota definisce la ZLS “uno strumento strategico per rilanciare l’economia e valorizzare la vocazione logistica della nostra terra”.

“La Zona Logistica Semplificata della Spezia – afferma Pucciarelli – si avvicina all’operatività: un traguardo fondamentale per l’occupazione e per semplificare la vita alle imprese del nostro territorio”.

Il percorso verso l’attuazione della ZLS ha visto un ruolo attivo della senatrice leghista, che ha ricordato come, grazie a un suo emendamento, i crediti d’imposta destinati alla ZLS siano stati inseriti nella Legge di Bilancio 2024, con validità iniziale fino a novembre dello stesso anno. “Grazie a un secondo emendamento, che ho fortemente voluto – aggiunge – abbiamo ottenuto la proroga dell’operatività dei crediti d’imposta per tutto il 2025”.

L’attesa ora è rivolta all’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), ultimo passaggio necessario per rendere effettivamente operativa la Zona Logistica Semplificata. “L’operatività della ZLS della Spezia, sempre più prossima, è un’ottima notizia per il nostro territorio – conclude Pucciarelli –; attendiamo quindi il DPCM affinché sia finalmente operativa”.

L'attacco di Davide Natale (Pd) - In mattinata, della ZLS si è parlato in consiglio regionale, con il segretario regionale dem Davide Natale a commentare: "La Giunta regionale ha raggiunto il minimo dei rapporti istituzionali, si dovrebbero vergognare. Di fronte a una mia interrogazione in cui chiedono quando partirà la Zona logistica semplificata di La Spezia, voluta fortemente dall’allora ministro Provenzano e proposta dal Partito Democratico in Parlamento e da noi richiesta nel 2020, a cinque anni di distanza dalla prima richiesta non è ancora partita. Per questo avevo presentato un’interrogazione che non ha ricevuto risposta in aula nonostante la presenza del Presidente Bucci (che ha la delega al porto e alla logistica) e del consigliere di supporto. Vedo però che il consigliere di supporto Piana, che non ha avuto il tempo per rispondere alla mia interrogazione, lo ha avuto per fare un comunicato stampa. La destra ligure è in ritardo, non è riuscita ancora a fare partire la ZLS visto che in realtà il Ministero non ha ancora firmato il decreto. Quindi, non mi accontento di una nota. Le Istituzioni parlano per atti e per questo attendo una risposta dettagliata in consiglio regionale. Visto che dal 2020 questa destra non è riuscita a lavorare per attivarla e le aziende dello Spezzino stanno perdendo occasioni di sviluppo e lavoro per colpa di questa giunta e di questo governo a partire dalle risorse stanziate per il 2025 riservate alle aziende con sede nelle ZLS".

