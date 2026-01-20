La Spezia: Youssef, funerali in cattedrale giovedì 22. Proclamato lutto cittadino

Giovedì 22 gennaio si terranno i funerali di Youssef Abanoub e per l’intera giornata sarà proclamato lutto cittadino, come disposto dall’ordinanza firmata dal sindaco.

La cerimonia avrà inizio alle ore 14 presso l’Obitorio della Spezia, in via Vittorio Veneto 197. Da lì partirà il corteo funebre diretto alla Cattedrale di Cristo Re, dove alle 15 sarà celebrata la Santa Messa, officiata in lingua italiana e in lingua egiziana. Al termine della funzione, il feretro sarà accompagnato al Cimitero dei Boschetti per la sepoltura.

In segno di cordoglio, è prevista l’esposizione delle bandiere a mezz’asta negli uffici pubblici e la sospensione di eventi, spettacoli e iniziative di intrattenimento programmati per la giornata.

L’amministrazione invita inoltre i dirigenti scolastici a osservare un minuto di silenzio alle ore 12, a sospendere le lezioni negli istituti superiori durante le esequie per consentire la partecipazione degli studenti, e la cittadinanza a unirsi al raccoglimento anche nei luoghi di lavoro e nelle abitazioni. Ai commercianti è chiesto di abbassare le saracinesche durante la celebrazione.

La città intera si fermerà per accompagnare Youssef Abanoub nel suo ultimo viaggio.