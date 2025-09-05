La Spezia, via alla 'Festa dei Patrioti' di FdI, tre giorni di politica: apre Daniela Santanché, chiude Ignazio La Russa

Si è aperta alla Spezia, in Passeggiata Morin, alla presenza del ministro Daniela Santanchè e dei vertici liguri e spezzini di Fratelli d'Italia (On. Matteo Rosso, Sen. Gianni Berrino, On. Maria Grazia Frijia, Stefano Balleari, Pierluigi Peracchini, Gianmarco Medusei, Davide Parodi, la terza edizione della Festa dei Patrioti. La manifestazione si conferma un momento privilegiato per raccontare i risultati raggiunti dal Governo Meloni, presentare le riforme in corso e condividere la visione per il futuro del Paese. Tra i temi centrali: sicurezza, lavoro, impresa e politiche europee, con un’attenzione particolare al ruolo dell’Italia sulla scena internazionale. La chiusura sarà affidata all’intervento del Presidente del Senato, Sen. Ignazio La Russa.

Il programma si è aperto alle 18,15 con il focus “La rotta del turismo in Italia”, con il Ministro Daniela Santanché intervistata dal direttore di Telenord Matteo Cantile.

Quindi i tavoli tematici “Liguria e futuro della nazione” con On. Salvatore Deidda, On. Matteo Rosso, Sen. Gianni Berrino, On. Maria Grazia Frijia, responsabile organizzativa Denise Gianardi e come moderatore Matteo Cantile (Direttore Telenord); “Costruire un Paese sicuro: sfide e soluzioni” (On. Augusta Montaruli (Vicecapogruppo alla Camera dei Deputati), Daniela Carli, Andrea Salmeri. Moderatore Matteo Cantile, Direttore Telenord); “Dalle risorse alle riforme” (On. Tommaso Foti, ministro Affari Europei; Matteo Rosso; Davide Langella. Moderatrice Marita Langella del Tg2).

SABATO 6 SETTEMBRE

ORE 18:00 – “Liguria: il buon governo del centrodestra”

Intervengono: Stefano Balleari (Presidente del Consiglio Regionale), Simona Ferro (Assessore Regionale), Massimo Nicolò (Assessore Regionale), Rocco Invernizzi (Capogruppo in Consiglio Regionale), Veronica Russo (Consigliere Regionale), Gianmarco Medusei (Consigliere Regionale)

Introducono: Vicepresidente Provincia della Spezia Umberto Costantini, Cons. Comunale Barbara Pettinati

Modera: Paolo Ardito (Caporedattore Il Secolo XIX La Spezia)

ORE 19:30 – “Blue Economy, Liguria eccellenza italiana”

Partecipano: On. Matteo Rosso, On. Maria Grazia Frijia, Bruno Pisano (Commissario Straordinario – Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale), Matteo Paroli (Presidente – Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale), Paolo Pessina (presidente Federagenti), Gianluca Agostinelli (Propeller Club), Stefano Messina (presidente Assarmatori), Alessandro Pitto (presidente Federspedi), Massimo Perotti (presidente Sanlorenzo).

Introducono Alberto Loi e Matteo Basso.

Modera: Alberto Quarati (Il Secolo XIX)

ORE 21 - “Il lavoro del Governo Meloni: senza sosta per gli italiani”

On. Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione, vicepresidente Copasir.

Introducono Matteo Rosso, Davide Parodi.

Modera: Erika Pontini, caporedattore La Nazione Firenze.

DOMENICA 7 SETTEMBRE

ORE 18:00 – “La rotta per il futuro della Regione Liguria”

Intervista a Marco Bucci (Presidente Regione Liguria)

Partecipano: Coord. Regionale On. Matteo Rosso, Presidente del Consiglio Regionale Stefano Balleari, Assessore Regionale Luca Lombardi, Coord. Provinciale Davide Parodi

ORE 19:00 – “L’Italia conta: le sfide dei conservatori in Europa”

On. Carlo Fidanza, on. Giovanni Crosetto.

Introduce Rocco Invernizzi.

Modera Gino Zavalani (Direttore Editoriale Esperia Italia)

ORE 19:45 – “Governo Meloni: lo Stato torna a difendere gli italiani”

On. Galeazzo Bignami (capogruppo alla Camera)

Introduce Stefano Balleari

Intervista di Pietro Senaldi (condirettore Libero)

ORE 21:00 – Dialogo con il Presidente del Senato Sen. Ignazio La Russa

Intervista di Pietro Senaldi (Condirettore Libero)

