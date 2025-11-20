La Spezia: tentata rapina con un estintore in un supermercato

Alla Spezia un uomo è stato arrestato in flagrante dopo aver tentato di allontanarsi da un supermercato senza pagare alcune bottiglie di alcolici e generi alimentari. Fermato dall’addetto alla sicurezza, ha reagito impugnando un estintore nel tentativo di sottrarsi al controllo. Ne è nata una colluttazione, durante la quale sia il vigilante sia l’uomo sono rimasti feriti.

L’intervento dei carabinieri del nucleo radiomobile ha posto fine allo scontro: il responsabile, un 59enne di origine marocchina, è stato arrestato con le accuse di rapina impropria e lesioni personali.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.