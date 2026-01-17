La Spezia: sindaco Peracchini:"Certi gruppi usano i coltellini come fossero bicchieri d'acqua"

Fanno discutere le parole del sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini dopo l’uccisione di un giovanissimo studente, vittima di un’aggressione con arma da taglio avvenuta all’interno di un istituto scolastico. Un episodio che ha profondamente scosso la città.

"Quanto accaduto rappresenta un fatto di estrema gravità, assolutamente intollerabile" - ha dichiarato il sindaco - È inconcepibile che un ragazzo possa perdere la vita a seguito di un’aggressione con un’arma all’interno di una scuola, un luogo che per sua natura deve essere sinonimo di sicurezza, tutela e serenità. È però evidente che esistono gruppi che usano coltellini come fossero bicchieri d'acqua. Di fronte a episodi come quello accaduto ieri dobbiamo fare molto di più, serve tornare a far riemergere i valori del bene".

Peracchini ha poi richiamato il contesto cittadino: "Siamo una città con ventimila stranieri su quasi centomila abitanti. Qui tutti lavorano e vivono, anche se provenienti da mondi diversi".





