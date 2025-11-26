La Spezia, ritrovato il cellulare della 53enne trovata morta sul greto del Vara: dal telefono possibile soluzione del giallo
di R.C.
Il dispositivo rinvenuto nel fiume Vara verrà analizzato dai carabinieri del nucleo investigativo della Spezia, per ricostruire gli ultimi movimenti della vittima
Novità nel caso di Ombretta Bresciani, la 53enne trovata senza vita lo scorso 19 novembre a San Pietro Vara, nel Levante spezzino. I Carabinieri del nucleo subacquei di Genova hanno recuperato il suo telefono cellulare nelle acque del fiume Vara, dopo giorni di ricerche mirate.
L’apparecchio sarà ora analizzato dagli investigatori della Spezia, che sperano di ricostruire gli ultimi spostamenti della donna, uscita di casa dopo cena e mai più rientrata. L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Genova, sta approfondendo contatti, luoghi frequentati e abitudini della vittima, mantenendo aperte tutte le ipotesi.
Intanto, l’autopsia eseguita al San Martino non avrebbe evidenziato segni di violenza o colluttazione. Si attendono gli esiti completi — autoptici, tossicologici e tecnici — per fare piena chiarezza su una vicenda ancora avvolta dal mistero.
Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci sul canale Telenord, su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.
Condividi:
Altre notizie
Ciclabile Riviera dei Fiori: abbattimento ponte Taggia-Riva in corso, riapertura entro estate 2026
26/11/2025
di Stefano Rissetto