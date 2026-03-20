La Spezia: proseguono regolarmente i lavori della bretella stradale Santo Stefano Magra–Ceparana

Il programma di realizzazione della bretella stradale tra Santo Stefano Magra e Ceparana procede secondo i tempi stabiliti, come confermato dal presidente della Provincia della Spezia, Pierluigi Peracchini, durante l’inaugurazione del Nuovo Ponte sul Magra.

Dopo l’apertura del “Lotto uno”, rappresentato proprio dal nuovo ponte, la Provincia punta ora a completare la connessione con la Strada statale SS330 e a sviluppare il “Lotto due”, che comprende tutte le infrastrutture necessarie per collegare il ponte al raccordo autostradale di Santo Stefano Magra. Il progetto prevede anche interventi coordinati con l’amministrazione comunale per potenziare e riqualificare la viabilità locale, in un percorso sinergico tra Comune e Provincia.

Durante il prossimo Consiglio provinciale di martedì 24, saranno approvati tutti gli atti amministrativi per rendere operativa la convenzione che permetterà la progettazione, realizzazione e gestione della seconda tratta, collegando il ponte alla rete viaria locale.

“Il programma della bretella è pienamente nei tempi previsti. Abbiamo completato il ponte in soli 28 mesi, affrontando con successo sia le sfide tecniche sia gli aumenti dei costi dei materiali derivanti dalle crisi internazionali, senza ritardi. Per la prima volta questo progetto è diventato concreto, con opere reali e progetti esecutivi,” ha dichiarato il presidente Peracchini.

I lavori proseguiranno su due fronti paralleli:

Il collegamento tra il Nuovo Ponte sul Magra e la rotatoria della bicicletta sulla SS330, estendendosi fino alla strada provinciale verso Lagoscuro, con la progettazione esecutiva e le gare già in programma.

La realizzazione del “Lotto due”, che prevede il collegamento con Santo Stefano Magra. Prima della costruzione definitiva, sarà effettuata una riqualificazione delle strade locali per garantire la funzionalità della viabilità durante i lavori.

Per l’intero programma di completamento della bretella, i fondi necessari sono già disponibili grazie alla convenzione tra Provincia della Spezia, Regione Liguria e Concessioni del Tirreno, con il coordinamento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Oltre 34 milioni di euro sono già stati stanziati per garantire la realizzazione della nuova connessione con la rete stradale principale e locale.

“Dal primo giorno della progettazione del ponte, il programma non si è mai fermato. Lavoriamo con Regione, Ministero e amministrazioni locali per riorganizzare l’intera viabilità dell’area, un risultato atteso da anni dalle nostre comunità,” ha concluso Peracchini.

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