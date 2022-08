La Spezia, Palio del Golfo: trionfa Fezzano che si cuce sul petto la stella

di Redazione

Seconda posizione per il Canaletto. Nella gara femminilevince il Fossamastra all'ultimo la spunta sul Fezzano. Al terzo posto La Spezia Centro

Vento e onde altissime hanno reso forse ancora più bello e difficile il Palio del Golfo edizione 2022, come sempre un momento sentito e vissuto con passione da tutta la città. Palio che si è tinto di verde dopo la vittoria della borgata del Fezzano sul Canaletto.

In trionfo Leonardo Richiusa, Nicolò Pucci, Luca Castellani e Claudio Gori, timonati da Alice Marcantoni e allenati da Alessandro Manfrone, bravissimi a non sbagliare nulla.

Palio numero 10 per il Fezzano che si cuce quindi la stella su petto.

Per la 14/a volta il palio junior viene vinto dal Canaletto, che si era imposto nella stagione vincendo 8 prepalio su 10. La squadra gialla si è imposta con un tempo di 5 minuti 38 secondi e 14 centesimi sui mille metri.

Il Palio del Golfo femminile va invece per il secondo anno consecutivo alla borgata del Fossamastra, con una volata negli ultimi 200 metri di gara. Per il Fossamastra è il quarto palio nella categoria femminile. Il tempo è 5'58"73 centesimi.

"Il Palio del Golfo è la nostra più grande tradizione: un Golfo, 3 Comuni della provincia della Spezia, 13 borgate con un'unica grande passione e traduzione, quella del mare - ha commentato il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini -. Se c'è qualcosa che abbiamo imparato dal Covid-19 è quanto tutta questa nostra identità ci sia mancata. Ci stiamo già preparando per i cento anni che sono sicuro sarà un Palio di cui parlerà tutta Italia".

