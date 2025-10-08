La Spezia, nuovo ospedale Felettino, completate fondamenta, consegna prevista a gennaio 2028. Bucci: "Promessa mantenuta"

Alla Spezia si compie un passo decisivo verso la realizzazione del nuovo ospedale al Felettino: sono infatti terminate le fondamenta, e già entro la fine del 2025 saranno completati i piloni e metà del solaio del primo piano. Il cronoprogramma, ambizioso ma finora rispettato, prevede la consegna dell’intera struttura il 2 gennaio 2028, con l’arrivo del primo paziente il 30 giugno dello stesso anno.

Oggi il presidente della Regione Liguria Marco Bucci ha visitato il cantiere: "Questo è l’inizio della costruzione vera e propria dell’ospedale – ha dichiarato –. È una promessa mantenuta, resa possibile dalla nomina di un commissario dedicato e dall’istituzione di una delega specifica per l’edilizia ospedaliera".

I lavori sono affidati a Guerrato Spa e Sacaim Spa di Venezia. Attualmente sono impiegati circa 50 operai e tecnici. Le fondamenta, una delle fasi più complesse del progetto, hanno richiesto la rimozione di 80.000 metri cubi di terreno roccioso, con oltre 7000 viaggi di camion.

"Tra venti giorni concluderemo definitivamente le fondazioni", ha spiegato il commissario straordinario Fabrizio Cardone, che coordina l’opera insieme a Ire, ASL5 e alla Regione. La costruzione degli impianti sarà affidata alla PSC Srl, mentre nelle prossime settimane sarà definito il piano per la distribuzione interna dei reparti.

Il nuovo ospedale sarà classificato come DEA di primo livello e rappresenterà il principale presidio sanitario del Levante ligure. Sarà dotato di radioterapia, medicina nucleare potenziata e radiologia interventistica, servizi unici tra Genova e Pisa. Il progetto prevede anche un’integrazione funzionale con l’ospedale di Sarzana, soprattutto per i reparti di post-acuzie e riabilitazione.

"Siamo di fronte a un grande progetto che colma una carenza storica – ha detto il direttore generale di ASL5, Paolo Cavagnaro –. Con l’apertura della nuova struttura, avremo finalmente un numero di posti letto adeguato alla normativa".

Il valore complessivo dell’opera è di circa 190 milioni di euro. Guerrato Spa, come sottolineato dal direttore operativo Giancarlo Masciarelli, ha investito risorse nel progetto ancor prima della conclusione delle procedure bancarie. "Vogliamo vedere questa opera realizzata: solo così potremo recuperare il nostro investimento".

Tafaria (Filca Cisl Liguria): “Opera per 100 edili con massa salari di 20 milioni di euro” - Una massa salari di oltre 20 milioni di euro per 7000 ore di lavoro con oltre un centinaio di edili che saranno impiegati durante la realizzazione dell’ospedale Felettino. Lo rivela un dossier elaborato dalla Filca Cisl Liguria. “L’edilizia sanitaria – spiega Andrea Tafaria, segretario generale della Filca Liguria, la federazione degli edili della Cisl – deve rappresentare una delle prossime sfide per il nostro comparto che deve guardare al futuro puntando sulle grandi opere ma non solo. Attraverso questa analisi sul Felettino abbiamo voluto sottolineare l’importanza dell’opera e la necessità di procedere spediti sfruttando le professionalità spezzine e di tutta la Liguria. Un’opera che genera oltre 20 milioni di massa salari può dare slancio e forza all’edilizia locale che si trova davanti ad un bivio: infatti l’ultima fotografia della Cassa Edile della Spezia spiega che i parametri sono in aumento ma non basta”.

