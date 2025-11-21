La Spezia, nessun segno di violenza sul corpo della 53enne ritrovata lungo il fiume Vara

Mercoledì una donna di 53 anni è stata ritrovata morta in una macchia verde lungo il fiume Vara, nel comune di Varese Ligure. Secondo i primi risultati dell’autopsia, disposta dalla pm Eugenia Menichetti, che ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio, sul corpo non sono stati riscontrati segni di violenza né ferite da difesa.

Secondo la ricostruzione, la donna aveva partecipato a una cena a casa di amici il 17 novembre. Tornata a casa, aveva lasciato il telefonino sul tavolo ed era uscita nuovamente. Da quella sera si erano perse le sue tracce fino al ritrovamento del cadavere.

Al momento, l’ipotesi più accreditata è quella di un gesto volontario, ma non si esclude neppure la possibilità di un incidente.

