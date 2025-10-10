La Spezia lancia "Open Circular": imprese al centro della transizione ecologica
di R.S.
Il progetto coinvolge partner da Liguria, Toscana, Sardegna, Corsica e Francia e mira a creare un modello di impresa più verde e competitivo
È partita dalla Camera di Commercio della Spezia la prima tavola rotonda di “Open Circular”, progetto europeo che punta a sostenere le PMI nella transizione verso l’economia circolare. L'iniziativa è coordinata in Liguria dall’Azienda speciale Riviere di Liguria, partner del programma Interreg Italia–Francia Marittimo.
Durante l’incontro – primo dei “Living Lab” previsti – si è discusso di sostenibilità, innovazione e buone pratiche con interventi di esperti, istituzioni e aziende. Tra i relatori: Sara Piana (Regione Liguria), Barbara Pasquali (Comune di Savona), Tiziana Iannuzzi (Scuola Sant’Anna) e Giovanni Minuto (CERSAA).
