La Spezia: in rianimazione il tifoso caduto nel fossato del 'Picco' durante la gara col Bari

Un uomo di 53 anni si trova ricoverato in rianimazione all’ospedale della Spezia dopo essere caduto nel fossato che separa la curva di casa dal campo, durante la partita Spezia-Bari disputata ieri sera allo stadio Picco.

Secondo fonti ospedaliere, il tifoso avrebbe riportato la frattura del bacino e dell’osso parietale in seguito alla caduta da circa due metri di altezza. È stato soccorso dai vigili del fuoco e trasportato d’urgenza in ambulanza al pronto soccorso.

Lo Spezia Calcio ha espresso la propria vicinanza al ferito, gesto condiviso anche dagli ultras bianconeri, che hanno voluto dedicargli uno striscione di incoraggiamento esposto all’esterno dello stadio.

