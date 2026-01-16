La Spezia, accoltellato a scuola: in fin di vita studente diciottenne

Uno studente di 18 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato ferito con un coltello questa mattina all’interno dell’istituto professionale "Domenico Chiodo" della Spezia, poco dopo le 11. Secondo le prime ricostruzioni, a colpirlo al fianco sarebbe stato un altro studente. La vittima ha subito una grave perdita di sangue.

Soccorso dai volontari della Croce Rossa e dai medici del 118, è stato trasportato d’urgenza nella shock room del pronto soccorso dell’ospedale Sant’Andrea.

Gli agenti della Polizia di Stato, intervenuti sul posto, hanno avviato le indagini per ricostruire l’accaduto.

