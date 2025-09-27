La Spezia: Federica Maggiani nuova presidente nazionale di CNA Nautica

Federica Maggiani è stata eletta nuova presidente nazionale di CNA Nautica durante l’assemblea tenutasi a Roma. Già alla guida della sezione spezzina da due mandati, Maggiani porta al vertice nazionale l’esperienza maturata in un territorio con una forte vocazione al mare.

"Mi impegnerò per rafforzare il ruolo di CNA nel settore, valorizzando le professionalità legate alla nautica, soprattutto in regioni come la Liguria", ha dichiarato. La Liguria si conferma leader nel comparto: nel 2024 ha rilasciato 2.901 patenti nautiche e conta oltre 25.000 posti barca, di cui 7.705 solo nello spezzino.

Nel nuovo comitato esecutivo sono entrati anche i liguri Fabrizio Forma, Francesca Poeta e, come invitato permanente, Simone Barli.

Soddisfazione dal territorio spezzino: “Una nomina che riconosce il lavoro fatto e il peso della nostra realtà nel panorama nazionale”, hanno commentato il direttore di CNA La Spezia Pasquale Cariulo, la responsabile nautica Giuliana Vatteroni e il presidente Davide Mazzola.

