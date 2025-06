La Spezia, due mesi spettacoli per celebrare 100 anni del Palio del Golfo

LA SPEZIA - Sport, Storia, arte, cultura e l'amore per il territorio celebrano il centenario del Palio del Golfo alla Spezia. Oltre due mesi di grandi eventi, fino al 10 agosto, tra spettacoli, concerti, incontri, mostre, laboratori e prelibatezze enogastronomiche che trasformeranno la città nella capitale del mare, della bellezza, del divertimento e della cultura. Tra gli appuntamenti più attesi la suggestiva cerimonia di apertura, in programma per il 21 giugno dalle ore 22.00, presso la Passeggiata Morin che unirà droni luminosi nel cielo, fontane danzanti e fuochi d'artificio coreografati su base musicale.

E' 'PAL100!', il centenario del Palio del Golfo, promosso dal Comune della Spezia, Comitato delle Borgate e coordinato da Italian Blue Growth, presentato questa mattina a bordo della Santa Maria Manuela, antico veliero portoghese costruito nel 1937. "Il Centenario del Palio del Golfo rappresenta un evento storico di rilievo nazionale. A confermarlo -ha detto il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini - sono il rinnovato patrocinio del Ministero delle Politiche del Mare, l'emissione di un francobollo celebrativo presentato a Roma durante una cerimonia

ufficiale nei giorni scorsi, e un ricco programma di appuntamenti culturali. Tra questi, spiccano eventi di respiro internazionale, come il Simon Boccanegra di Giuseppe Verdi ai piedi dell'Amerigo Vespucci, uno spettacolo unico in Liguria con oltre 400 droni luminosi nel cielo, insieme a proposte rivolte al pubblico più giovane, come il concerto di Fred De Palma e dj set. Non mancheranno spazi dedicati all'arte e alle installazioni. Un programma variegato, pensato per soddisfare tutti i gusti, che culminerà con il gran finale: l'esibizione delle Frecce Tricolori nei cieli del

nostro territorio. L'Amministrazione comunale ha lavorato con impegno, grazie anche a numerose realtà del territorio, enti e aziende che hanno voluto sostenere questa straordinaria occasione, e che ringrazio, per offrire alla città e ai visitatori un'esperienza unica, destinata a lasciare un segno

nella memoria collettiva. Il Palio non è solo una sfida remiera, nata dal ritorno dei pescatori del Golfo alla costa, ma una manifestazione che racchiude e celebra la profonda tradizione marinara della nostra terra. Questo centenario deve essere una grande festa di comunità, capace di unire sport, spettacolo e tradizione".

A dare il via alle celebrazioni è un omaggio al mare e alla sua storia. Il bellissimo veliero portoghese Santa Maria Manuela rimarrà alla Spezia fino al 3 giugno. La goletta a vela a 4 alberi, varata nel 1937 come nave commerciale per la pesca del merluzzo, dopo molti anni di attività nelle gelide terre del nord e un'ampia ristrutturazione nel 2022, oggi è utilizzata per viaggi turistici, spedizioni scientifiche, eventi e programmi di team building nel rispetto dell'ambiente. Grande attesa poi per il 16 giugno, quando al Molo Italia arriverà Il Vespucci, la

nave più antica in servizio nella Marina Militare.

Per restare sempre aggiornati sulle principali notizie sulla Liguria seguiteci anche su Whatsapp, su Instagram, su Youtube e su Facebook.