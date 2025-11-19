La Spezia: donna trovata morta sul greto del Vara, era scomparsa da casa la sera precedente

È stato rinvenuto all’alba il corpo senza vita di una donna di 53 anni lungo un’area di vegetazione sulle sponde del fiume Vara, nei pressi di San Pietro Vara, nel comune di Varese Ligure. A fare la scoperta sono state le forze dell'ordine.

Della donna non si avevano più notizie dalla sera precedente. Il figlio aveva segnalato la sparizione e immediatamente erano scattate le ricerche da parte dei cittadini e delle forze dell’ordine.

Poco dopo il ritrovamento è arrivata la conferma della morte.

I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto nelle ultime ore di vita della donna.

