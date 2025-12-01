La Spezia: bimba di 4 anni cade dalla finestra, salvata dai fili per il bucato

Una bambina di quattro anni è stata ricoverata all’ospedale Gaslini dopo essere caduta dal terzo piano di un palazzo a Ponzano Magra, nello Spezzino. Secondo una prima ricostruzione, la piccola, che si trovava nell’abitazione di uno dei genitori, avrebbe autonomamente scavalcato il parapetto del balcone, perdendo l’equilibrio.

Fortunatamente, i fili per il bucato installati sui balconi dei piani inferiori hanno rallentato la caduta, limitando la gravità dell’incidente. La bambina è stata immediatamente soccorsa.

Sul posto sono intervenuti un’ambulanza della Pubblica Assistenza di Santo Stefano Magra e i carabinieri per ricostruire la dinamica dell’accaduto. La piccola è stata inizialmente trasportata al pronto soccorso dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana e successivamente trasferita al Gaslini con un volo dell’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco.

