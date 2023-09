La Spezia: aumentate le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

Boom di patenti ritirate e veicoli sequestrati alla Spezia. Nei primi sei mesi del 2023 i dati relativi ai controlli stradali, resi noti dalla Prefettura, parlano di 282 patenti ritirate e 169 i veicoli sequestrati su 9.282 violazioni. Nello stesso periodo del 2022 erano state 209 le patenti ritirate e 103 i veicoli sequestrati su 16.520 violazioni.



Particolare attenzione, fa sapere l'Osservatorio per il monitoraggio e l'analisi del fenomeno dell'incidentalità stradale, è stata dedicata all'accertamento della guida in stato di ebbrezza: 996 sono state le persone sottoposte ai controlli che in 112 casi hanno dato esito positivo. Anche questo dato è in crescita rispetto al 2022 quando erano stati 69 su 586 i casi di patenti ritirate. Sostanzialmente stabile, invece, il numero delle persone (17) risultate positive ai test antidroga. Per quanto riguarda la situazione degli incidenti, nel periodo in esame sono stati rilevati 913 sinistri, di cui 629 con soli danni a cose, 304 con feriti e 3 incidenti con esito mortale avvenuti a Levanto, Marinella di Sarzana e Deiva Marina per cause in corso di accertamento. Lo scorso anno il numero dei sinistri era risultato leggermente inferiore.



"La Prefettura proseguirà con attenzione l'attività di monitoraggio dell' incidentalità stradale - ha dichiarato la prefetta Maria Luisa Inversini -. E' necessaria un'opera di educazione alla guida, che vada oltre le nozioni tecniche e responsabilizzi il conducente, sia di auto, che di moto, che di monopattini. La distrazione, l'uso del cellulare, l'abuso di sostanze possono mettere in pericolo non solo sé stessi, ma anche gli altri. Avere un incidente sulla coscienza - ha concluso Inversini - può essere un peso insostenibile per affrontare il futuro".