La Spezia, anziano in auto travolge un uomo con la bimba nel passeggino

di Alessandro Bacci

L'anziano non ha neanche frenato, patente ritirata. La bimba e il padre miracolosamente hanno riportato solo qualche graffio

Un anziano di 87 anni residente allaSpezia alla guida di un'utilitaria ha investito ieri pomeriggio un uomo che stava spingendo una carrozzina nella quale si trovava la figlioletta di due anni. Immediato sul posto l'intervento delle ambulanze che hanno trasferito in ospedale padre e figlia. E' successo alla Spezia. Sul luogo dell'incidente anche la pattuglia Infortunistica della Polizia Locale per procedere ai rilievi di rito, tra cui l'acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza che riprendono proprio la zona dell'attraversamento pedonale dove padre e figlia sono stati investiti.

Le immagini hanno mostrato che l'auto guidata dall'anziano non ha nemmeno frenato colpendo padre e figlia nella carrozzina e scaraventandoli a terra. La bambina, protetta e trattenuta nella carrozzina, è uscita quasi illesa dall'incidente ed anche il padre ha riportato lesioni guaribili in qualche giorno.

L'anziano, subito dopo l'incidente, è entrato in stato confusionale. Alla sanzione a suo carico per la mancata precedenza al pedone, è seguito l'immediato ritiro della patente di guida per aver cagionato lesioni. La Polizia Locale, inoltre, trasmetterà gli atti dell'incidente ai competenti Uffici ministeriali affinché procedano alla revisione straordinaria della patente di guida per verificare se l'anziano sia ancora in possesso dei necessari requisiti psico-fisici per guidare veicoli.

Fortunatamente la bambina, protetta e trattenuta nella carrozzina, è uscita quasi illesa dal sinistro ed anche il padre, miracolosamente, ha riportato lesioni guaribili in qualche giorno.

(Foto d'archivio)