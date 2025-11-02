La Spezia, allagato il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Andrea

LA SPEZIA - Si è nuovamente allagato il pronto soccorso dell'ospedale sant'Andrea della Spezia. Lo denuncia la Cgil in una nota. "Quando piove con una certa intensità e frequenza, qualche reparto dell'ospedale Sant'Andrea si allaga. Lo avevamo già denunciato pochi giorni fa per gli accessi agli spogliatoi del personale, ma le segnalazioni di infiltrazioni e disagi, soprattutto al pronto soccorso, sono all'ordine del giorno ogni volta che le condizioni meteo peggiorano. E non si tratta purtroppo di episodi isolati: nei mesi scorsi avevamo già segnalato altri allagamenti e criticità analoghe in diversi reparti".

Lo scrive Luca Comiti, segretario generale della Cgil della Spezia. "La situazione è ormai insostenibile - prosegue Comiti - per gli operatori sanitari che lavorano in condizioni difficilissime, per i pazienti e per i cittadini che accedono a un servizio essenziale. In attesa del nuovo ospedale del

Felettino, non si può accettare che l'attuale struttura versi in uno stato di degrado tale da mettere a rischio sicurezza, igiene e dignità del lavoro e della cura. L'Asl deve intervenire con urgenza per mettere in sicurezza e rendere pienamente accessibili e utilizzabili i locali del Sant'Andrea".

